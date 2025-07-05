حلف الناتو: روسيا تعيد بناء نفسها بوتيرة غير مسبوقة

أفادت شبكة نيويورك تايمز، أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته قال في تصريحات صحفية: نواجه تحديات جيوسياسية هائلة.

وتابع: روسيا تعيد بناء نفسها بوتيرة وسرعة غير مسبوقتين في التاريخ، موضحًا أن روسيا تنتج ذخيرة في 3 أشهر تعادل 3 أضعاف ما تنتجه دول الحلف في عام كامل.

وأضاف الأمين العام للناتو أن روسيا تعمل مع كوريا الشمالية والصين وإيران في الحرب العدوانية على أوكرانيا.

وأوضح أن ٥% من ناتج دول الحلف للدفاع مبلغ ضخم، وإن لم نفعل فسنضطر إلى تعلم الروسية.

واختتم بأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالحلف وبالمادة الخامسة من ميثاقه.

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