السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

حلف الناتو: روسيا تعيد بناء نفسها بوتيرة غير مسبوقة

مارك روته،فيتو
مارك روته،فيتو

أفادت شبكة نيويورك تايمز، أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته قال في تصريحات صحفية: نواجه تحديات جيوسياسية هائلة.

وتابع: روسيا تعيد بناء نفسها بوتيرة وسرعة غير مسبوقتين في التاريخ، موضحًا أن روسيا تنتج ذخيرة في 3 أشهر تعادل 3 أضعاف ما تنتجه دول الحلف في عام كامل.

وأضاف الأمين العام للناتو أن روسيا تعمل مع كوريا الشمالية والصين وإيران في الحرب العدوانية على أوكرانيا.

وأوضح أن  ٥% من ناتج دول الحلف للدفاع مبلغ ضخم، وإن لم نفعل فسنضطر إلى تعلم الروسية.

واختتم بأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالحلف وبالمادة الخامسة من ميثاقه.

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الأمين العام للناتو الولايات المتحدة أوكرانيا الصين إيران

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