فوائد البطيخ، يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض خطر الإصابة بالضمور البقعي

قليلٌ ما تُضاهي البطيخ في لذته أو صحته في الصيف، فيعد البطيخ من أكثر الوجبات الخفيفة المنعشة في يومٍ حار، وقد اشتهر منذ زمنٍ طويل بنكهته الحلوة وفوائده العديدة.

سواءً كنت ترغب في شرائح أو قطع، إليك طريقة سهلة لتقديم هذه الفاكهة المنعشة.

ينتمي البطيخ إلى الفصيلة القرعية، وهو يُزرع بكثرة، ويتوفر منه حاليًا أكثر من 1000 نوع، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. يختلف المؤرخون حول أصل هذه الفاكهة، على الرغم من أن الكثيرين يُشيرون إلى مناطق مختلفة في أفريقيا. يتفق الخبراء على أن البشر استمتعوا بهذه الفاكهة منذ آلاف السنين، حيث عُثر على بذور في مستوطنة ليبية بُنيت قبل 5000 عام.

اليوم، يُزرع أكثر من نصف البطيخ في الصين. أما المناطق الأخرى التي تُنتج محاصيلًا وفيرة، فتتميز بمواسم نمو طويلة ومناخ دافئ. وبغض النظر عن هذه الظروف، يُستمتع بهذه الفاكهة كوجبة خفيفة أو في عدة وجبات حول العالم.

تتجاوز فوائد البطيخ الصحية كونه وسيلة رائعة لترطيب الجسم.

الفوائد الصحية للبطيخ

البطيخ غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة. على سبيل المثال، يحتوي على مركب الليكوبين، وهو مهم لصحة القلب وقد يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

تشمل الفوائد الأخرى المنسوبة إلى تناول البطيخ ما يلي:

تحسين نتائج التمارين الرياضية

يُعد البطيخ مصدرًا ممتازًا للحمض الأميني المعروف باسم السيترولين، وتشير الدراسات إلى أن هذا الحمض الأميني قد يساعد في تخليق بروتين العضلات، مع تحسين كتلة العضلات وتعزيز الأداء الرياضي، وتظهر هذه الفوائد بشكل خاص لدى كبار السن الذين يتناولون مكملات السيترولين.

تحسين وظيفة المناعة

ويرتبط السيترولين الموجود في البطيخ بصحة المناعة، وقد يؤثر نقص السيترولين على الاستجابة المناعية لدى المصابين بحالات التهابية مثل تعفن الدم.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تشير الأبحاث إلى أن المكملات التي تحتوي على مستخلص البطيخ قد تقلل من ضغط الدم في الكاحل، ويمكن أن يُساعد ضغط الدم في الكاحل على التنبؤ بوفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.

انخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي

قد يُساعد فيتامينا أ وج الموجودان في البطيخ على تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

القيمة الغذائية للبطيخ

البطيخ غني بفيتامين ج، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تكوين الكولاجين ومساعدة الجسم على امتصاص الحديد، كما أنه غني بالماء حتى مقارنةً بالفواكه الأخرى، مما يجعله غذاءً مرطبًا فريدًا.

يُعد البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا لما يلي:

فيتامين أ

فيتامين ب5

المغنيسيوم

البوتاسيوم

العناصر الغذائية لكل حصة

نصائح يجب الانتباه إليها عند تناول البطيخ

على الرغم من أن البطيخ يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر، وهذا قد يجعله خيارًا صعبًا لمرضى السكري أو أي شخص آخر يحاول التحكم في مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون محتوى الليكوبين العالي في البطيخ مزعجًا عند شرب الكحول. تناولهما معًا قد يسبب التهاب الكبد.

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