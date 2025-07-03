حنان حكومي!

ابني يسكن في التجمع الأول بمدينة الصحفيين، تعطل عداد كهرباء سلم عمارته، ولم يعد يقبل الشحن فطلب تغييره واستبداله بآخر سليم، ولم يظفر بذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن بسبب البيروقراطية العتيدة.. فهل في ظل سطوة هذه البيروقراطية سيتمكن المطرودين من المستأجرين الحصول على مساكن بديلة تأويهم؟!



أغلب الظن لا بالطبع، خاصة وأن ابني لم تعده شركة الكهرباء بموعد محدد قريب أو بعيد حتى باستلام العداد الجديد.



لذلك أنا لا أرى أن تصريحات المستشار محمود فوزى وزير البرلمان التي طمأن فيها المطرودين من المستأجرين بأن الحكومة تهتم بهم وستعاملهم بكل حنان، وستوفر لهم فورا مساكن بديلة بدلا من المساكن التى سيطردون منها.. فما دامت لدينا تلك البيروقراطية فإن انتظار هؤلاء المطرودين سيطول وبقاءهم بلا مأوى سيمتد، رغم وعود الحكومة وتعهدها بأنها ستعامل المطرودين بما يلزم من رعاية وحنان، وذلك لأنها ستوفر مساكن بديلة بمساحات شتى وبنظام التمليك ونظام التأجير وأيضا التأجير التمليكي.



وربما يتصور البعض أن المشكلة مؤجلة أو لن تواجه الحكومة إلا بعد سبع سنوات قادمة، ولكن هذا ليس صحيحا.. المشكلة ستواجه الحكومة الحالية فور توقيع رئيس الجمهورية على القانون، وبدء سريانه من اليوم الذى ينشر فيه بالجريدة الرسمية، لأن هناك مستأجرين لن يقدروا على دفع الزيادة في الإيجار، خاصة في المناطق المتميزة وبالتالى سيكون مسيرهم الطرد.. وهنا لن يفيدهم وعود حنان الحكومة وسيواجهون بيروقراطتيتنا العتيدة.

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