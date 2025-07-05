السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

 

ضم الضفة الغربية المحتلة

الشهر الماضي، قال وزير مالية الاحتلال "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، إن “إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال قطاع غزة”.

 

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش: المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة".

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قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة القدس شمال القدس الضفة الغربية

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