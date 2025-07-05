قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

ضم الضفة الغربية المحتلة

الشهر الماضي، قال وزير مالية الاحتلال "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، إن “إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال قطاع غزة”.

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش: المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة".

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