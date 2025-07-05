السبت 05 يوليو 2025
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الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل إزالة التعديات واستعادة الانضباط

الأجهزة التنفيذية
الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل إزالة التعديات

 نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، برئاسة اللواء أ.ح/ أحمد شاكر، عدة حملات إزالة فورية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة استمرار الحملات اليومية للتصدي الفوري لحالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية

إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الشرقية

حيث تم إزالة مبانٍ وسملات مخالفة بالدبش الأبيض ببندر بلبيس على مساحة 200 م² وإزالة مبنى مخالف بعزبة النادي بأولاد سيف علي مساحة 80 م² وتنفيذ حالتي إزالة بعزبة فؤاد وعزبة عثمان علي مساحة 90 م² وسور مخالف بقرية إنشاص الرمل علي مساحة 140 م² 

التصدى لبناء بدزن ترخيص

وكذلك  تمت ازالة سور مخالف بكفر أيوب علي مساحة 100 م² وإزالة أعمدة مخالفة بمنطقة ميت ربيعة فضلا عن التصدي لبناء بدون ترخيص على مساحة ٦٠٠متر٢ بمنطقة طريق عبد المنعم رياض.

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

هذا وتمت الإزالات بالكامل واتُخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتم توجيه رسالة للمواطنين  وتواصل الحملات جهودنا لحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على هيبة الدولة، وانفاذ القانون بكل حزم.وتم التنبيه  بعلى الجميع بالالتزام  حيث ان الاجهزة التنفيذية في حالة رصد دائم ولن تتهاون مع أي مخالفة.

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حازم الأشمونى محافظ الشرقية استمرار الحملات اليومية التصدى الفورى لحالبات البناء البناء المخالف التعدى على الأرض الزراعية اللواء احمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس

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