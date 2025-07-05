الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل إزالة التعديات واستعادة الانضباط

نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، برئاسة اللواء أ.ح/ أحمد شاكر، عدة حملات إزالة فورية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة استمرار الحملات اليومية للتصدي الفوري لحالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

حيث تم إزالة مبانٍ وسملات مخالفة بالدبش الأبيض ببندر بلبيس على مساحة 200 م² وإزالة مبنى مخالف بعزبة النادي بأولاد سيف علي مساحة 80 م² وتنفيذ حالتي إزالة بعزبة فؤاد وعزبة عثمان علي مساحة 90 م² وسور مخالف بقرية إنشاص الرمل علي مساحة 140 م²

التصدى لبناء بدزن ترخيص

وكذلك تمت ازالة سور مخالف بكفر أيوب علي مساحة 100 م² وإزالة أعمدة مخالفة بمنطقة ميت ربيعة فضلا عن التصدي لبناء بدون ترخيص على مساحة ٦٠٠متر٢ بمنطقة طريق عبد المنعم رياض.

هذا وتمت الإزالات بالكامل واتُخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتم توجيه رسالة للمواطنين وتواصل الحملات جهودنا لحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على هيبة الدولة، وانفاذ القانون بكل حزم.وتم التنبيه بعلى الجميع بالالتزام حيث ان الاجهزة التنفيذية في حالة رصد دائم ولن تتهاون مع أي مخالفة.

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