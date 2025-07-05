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رياضة

مونديال الطائرة، ترتيب منتخب الناشئات في مجموعته قبل مواجهة كرواتيا

منتخب الشابات للكرة
منتخب الشابات للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة شابات تحت 19 عاما، لمواجهة منتخب كرواتيا في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، لبطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا، وتستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا، في السابعة والربع من مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى بفوز وحيد حققه أمام منتخب تايلاند وخسارتين أمام كندا وألمانيا.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو
ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

وخسر منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كندا وألمانيا، قبل أن يخطف فوزا هاما في الجولة الثالثة أمام منتخب تايلاند.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره التايلاندي في ساعة مبكرة من صباح السبت، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1).

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-21، 25-18، 24-26، 25-22).

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني)

يسرا عبد الكريم (مدرب عام)

كريم جمعة (مدرب)

مي محمود حسني (محلل أداء)

د. لمياء محمد (طبيبة الفريق)

سهير محمد (إدارية الفريق)

وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبها كلًا من: كرواتيا، تايلاند، كندا، المكسيك، وألمانيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة لقب البطولة في هذه الفئة العمرية، بعد فوزها على منتخب تركيا بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.

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