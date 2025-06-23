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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشاطئية يصل المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا

منتخب السيدات، فيتو
منتخب السيدات، فيتو

الكرة الطائرة، غادرت صباح اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات، متوجهة إلى المغرب، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للكبار، المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 30 يونيو الجاري.

وتضم بعثة المنتخب كل من:

الرجال 

يوسف الصافي - يوسف زكي - يوسف ناصر - جورج موريس ومعهم أحمد عطا مديرا فنيا

السيدات 

مروة مجدي - ندى حمدي ومعهم عاطف عادل مديرا فنيا

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرا لكونها مؤهلة للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها نوفمبر المقبل في أستراليا.

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الكرة الطائرة البطولة الافريقية يوسف الصافي يوسف ناصر ندى حمدي

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