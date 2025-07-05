رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي يقدمون استقالاتهم أمام المحافظ (صور)

التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مع أعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر النادي، في ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بحكم محكمة النقض الأخير، والذي قضى بإنهاء العلاقة الإيجارية للنادي لصالح محافظة أسيوط.

وجاء اللقاء في أجواء اتسمت بالشفافية وروح المسئولية، تأكيدًا على حرص المحافظة الكامل على تطبيق القانون، والتزامها المطلق بالشفافية في معالجة مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن العام.

وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والقانونية والشخصيات العامة، من بينهم اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب المهندس مجدي سليم رئيس مجلس إدارة النادي وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الإدارة، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

استقرار النادي أو استمرار أنشطته المتنوعة

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، أن المحافظة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء بكل احترام وفي إطار القانون، دون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على استقرار النادي أو استمرار أنشطته المتنوعة، مشددًا على أن "لا مساس بحقوق أحد"، وأن مصلحة الأعضاء والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات.

كما أشار إلى أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، تضع دعم الشباب والرياضة في صدارة اهتماماتها، مؤكدًا التزام المحافظة بالحفاظ على الكيانات الرياضية التاريخية، ومنها نادي أسيوط الرياضي، بما يمثله من قيمة مجتمعية ورمز للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأندية تمثل مراكز إشعاع حضاري وتنموي، وأن نادي أسيوط سيواصل أداء رسالته كمنبر حيوي يحتضن أبناء المحافظة ويعزز طاقاتهم ومهاراتهم.

رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس يعلنون تقديم استقالاتهم رسميًا

وفي لفتة تحمل طابعًا مسئولًا، أعلن رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس تقديم استقالاتهم رسميًا، حرصًا على المصلحة العامة وتيسيرًا للإجراءات القانونية والتنظيمية، وهي الخطوة التي قوبلت بتقدير بالغ من المحافظ، الذي ثمن جهود المجلس خلال الفترة الماضية، ووجه لهم الشكر على ما قدموه من عطاء والتزام.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية عن خالص تقديرهم للدعم الذي يقدمه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ولموقفه الإيجابي والبناء، مؤكدين ثقتهم الكاملة في حرص المحافظة على توفير سبل الدعم اللازمة لاستمرار مسيرة النادي الرياضية والمجتمعية المتميزة.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء هشام أبو النصر على أن محافظة أسيوط ستظل داعمة لكل مؤسسة تخدم الصالح العام، وأن قطاعي الشباب والرياضة سيظلان ضمن أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن أبواب النادي ستبقى مفتوحة أمام أعضائه وأنشطته، في أجواء مستقرة ومحفزة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

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