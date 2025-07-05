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صحة ومرأة

أكثر ضراوة وسريع الانتشار، رعب في بريطانيا من متحور كورونا الجديد "ستراتوس"

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

حذرت "وكالة الأمن الصحي" في المملكة المتحدة، الجمعة، من انتشار سريع لمتحور جديد من فيروس كورونا يطلق عليه "ستراتوس".

وأوضحت الوكالة البريطانية، في بيان، أن هذه السلالة باتت تشكل نسبة ملحوظة من حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.

وحذّر خبراء الصحة من أن "ستراتوس" قد يكون أكثر ضراوة وقدرة على الانتشار مقارنة بالسلالات السابقة، نظرًا لطفراته التي تساعده على التملص من الاستجابة المناعية، سواء المكتسبة من العدوى السابقة أو من اللقاحات.

ويعدّ "ستراتوس" نسخة مشتقة من متحور "أوميكرون" شديد العدوى، ويُصنف على أنه "متحور مؤتلف" أو ما يُعرف بـ"فرانكنشتاين".

ونتج "ستراتوس" عن اندماج متحورين شديدي العدوى من كورونا هما (LF.7) و(LP.8.1.2) في آن واحد، مما أدى إلى اندماجهما وظهور هذا المتحور الهجين الجديد.

وكان علماء بريطانيون قد حذروا في وقت سابق مطلع الشهر الجاري من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أسابيع قليلة، بفعل متحور جديد شديد العدوى يطلق عليه "نيمبوس".

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