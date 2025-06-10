الثلاثاء 10 يونيو 2025
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صحة ومرأة

أهم المعلومات عن متحور كورونا الجديد NB.1.8.1

متحور فيروس كورونا،
متحور فيروس كورونا، فيتو

 كشف الدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة عن أهم المعلومات عن متحور كورونا الجديد.

اكتشاف متحور كورونا لأول مرة في يناير 2025

 وقال د. وجدي أمين: إن متحور كورونا اكتُشف لأول مرة في يناير 2025، وانتشر متحور أوميكرون إلى عدة ولايات في الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند، وهو المتحور الأكثر انتشارًا في الصين وهونج كونج.

وأكد أنه بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبارات كورونا، يزداد صعوبة تتبع الخبراء للإصابات.

المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1

 وأوضح الدكتور وجدي أمين أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور NB.1.8.1 على أنه "متحور قيد المراقبة"، ويشكل حوالي 10.7% من جميع التسلسلات المُقدمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "يستمر تطور فيروس كورونا، وبين يناير ومايو هذا العام، حدثت تحولات في ديناميكيات متحور كورونا العالمي.

وفي بداية العام، كان المتحور الأكثر انتشارًا الذي تتبعته منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي هو XEC، يليه KP.3.1.1.

في فبراير، بدأ انتشار XEC في الانخفاض، بينما زاد انتشار LP.8.1، ليصبح الأخير المتحور الأكثر اكتشافًا في منتصف مارس منذ منتصف أبريل، انخفض انتشار LP.8.1 بشكل طفيف مع تزايد اكتشاف NB.1.8.1.

وأشار رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إلى أنه  على الرغم من ظهوره لأول مرة في العينات في بداية هذا العام، تظهر بيانات GISAID، وهي بيانات عالمية للتسلسلات الجينية للفيروسات المسببة للأمراض الرئيسية، أن أولى الحالات المعروفة سُجلت في نهاية أبريل.

أعراض المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1

وتابع حديثه أن المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1 قد ينتشر بسهولة أكبر من المتحورات الأخرى، لم تلاحظ منظمة الصحة العالمية أي علامات على زيادة شدته.

وتشير البيانات إلى أن NB.1.8.1 لا يؤدي إلى مرض أكثر شدة مقارنة بالمتحورات السابقة، على الرغم من أنه يبدو أنه يتمتع بميزة نمو، مما يشير إلى أنه قد ينتشر بسهولة أكبر بعبارة أخرى، هو أكثر قابلية للانتقال

وتتوافق الأعراض الشائعة مع متحورات أوميكرون الفرعية النموذجية وتشمل الأعراض التعب والحمى وآلام العضلات والتهاب الحلق.

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 لقاحات كورونا فعالة ضد السلالة NB.1.8.1

وأكد الدكتور وجدي أمين أن لقاحات كورونا الحالية فعالة ضد هذا المتحور، وأن تحمي أي شخص مصاب من أعراض شديدة.

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