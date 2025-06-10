بعد تزايد أعداد المصابين، هل تطعيم كورونا فعال ضد المتحور الجديد NB.1.8.1؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن لقاحات كوفيد-19 المعتمدة حاليا فعالة ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا NB.1.8.1، مما يعني أنها تساعد في منع المرض الشديد والوفاة.

تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بالرغم من تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط، فإن هذه الزيادات متوافقة مع المستويات التي لوحظت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويشير ذلك إلى عدم حدوث أي نشاط فيروسي مفاجئ أو غير طبيعي أو غير متوقع.

ما سبب زيادات إصابات فيروس كورونا؟

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سبب الزيادات الحالية هو المتحور NB.1.8.1 وهو متحور يخضع للرصد ولا يشكل حاليًا أي مخاطر صحية إضافية مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

وأشارت إلى أنه سيستمر الفيروس في التحور والتطور، ما يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة قد تسبب موجات جديدة من زيادة الحالات.

أما في الوقت الراهن، فلا تزال الحاجة إلى دخول المستشفيات أو العلاج في وحدات العناية المركزة محدودة جدًا.

كيف تحمي نفسك والآخرين من كوفيد 19 والإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى؟

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد منها:

١-تجنب الأماكن المزدحمة والحشود

٢-الحفاظ على مسافة آمنة تفصل الإنسان عن الآخرين

٣-ارتدِاء كمامة محكمة عند الشعور بالمرض، أو عند مخالطة أشخاصًا مرضى، أو إذا كنت من الفئات المعرضة لخطر شديد



٤- تنظيف اليدين بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو الماء والصابون

٥- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بثني المرفق أو بمنديل



٦-تخلص من المناديل الورقية المستعملة على الفور ونظف يديك بعد ذلك



٧- إذا ظهرت علي الجسم الأعراض، يجب عزل نفسك إلى أن تتعافى

٨- الحصول على التطعيمات ضد كورونا

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