طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة وناجحة

طريقة عمل المولتن كيك، المولتن كيك من أنواع الكيك الشهيرة، والفاخرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون لأنها غنية بالشيكولاتة.

وطريقة عمل المولتن كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المولتن كيك.

مكونات عمل المولتن كيك:

100 جرام شوكولاتة داكنة (يفضل 60% كاكاو أو أكثر)

100 جرام زبدة غير مملحة

2 بيضة كاملة

2 صفار بيض

1/4 كوب سكر (حوالي 50 جرامًا)

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

رشة ملح

فانيليا (اختياري)

زبدة ودقيق لدهن القوالب

طريقة عمل المولتن كيك:

ادهنى قوالب المولتن (رامكين أو قوالب مافن صغيرة) بالزبدة جيدا، ثم رشى القليل من الدقيق فيها وتخلصى من الزائد.

يمكن استخدام ورق الزبدة لتبطين القاع لضمان عدم الالتصاق.

في وعاء مقاوم للحرارة، ضعى الشيكولاتة المكسرة والزبدة.

قومى بإذابة الخليط في حمام مائي (ضعى الوعاء فوق قدر به ماء ساخن على نار هادئة) أو استخدمى الميكروويف على فترات قصيرة مع التحريك حتى يذوب الخليط تمامًا.

في وعاء آخر، اخفقى البيض الكامل مع صفار البيض والسكر حتى تحصلى على خليط لونه فاتح وكثيف (يمكن استخدام مضرب كهربائي لمدة 3–5 دقائق).

اضيفي خليط الشيكولاتة المذابة تدريجيا إلى خليط البيض مع التحريك برفق.

اضيفي الدقيق ورشة الملح والفانيليا واخلطي حتى تتجانس المكونات فقط (بدون خفق زائد).

صبى الخليط في القوالب المحضرة حتى 3/4 ارتفاعها.

أدخليها فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 9 إلى 12 دقيقة.

يجب أن تكون الحواف ثابتة والقلب لا يزال لينًا (سائل قليلًا).

اتركى المولتن كيك تبرد لدقيقة واحدة فقط.

مرري سكين على الأطراف ثم اقلبيه برفق على طبق التقديم.

تقدم فورا مع الآتي آيس كريم فانيليا، أو صوص شيكولاتة أو كراميل، أو سكر بودرة للتزيين، أو فواكه طازجة (فراولة أو توت).

نصيحة لا تتركيها في الفرن أكثر من اللازم حتى لا يفقد قلبه السائل.

يمكن تحضيرها مسبقا ووضعها في الثلاجة، وعند الخبز تترك لدقيقة إضافية.

استخدمى شعوكولاتة عالية الجودة للحصول على أفضل طعم.

يمكن إضافة نكهة البرتقال أو القهوة إلى خليط الشيكولاتة لمذاق مميز.

يمكن استبدال بعض من الدقيق بمسحوق اللوز أو الكاكاو لنتيجة أغنى.

طريقة عمل المولتن كيك

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.

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