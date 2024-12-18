لعشاق الشوكولاتة، طريقة عمل المولتن كيك باحترافية

طريقة عمل المولتن كيك، من طرق الكيك التي تقدم يبحث عن طريقتها عشاق الشوكولاتة، وخاصة أن أسعارها في المحلات أصبحت لا تناسب ميزانية الكثيرين.

لذلك بدأت الكثير من ستات البيوت تحاول إجادة طريقة عمل المولتن كيك بنفسها.



والمولتن كيك؛ هي حلوى فرنسية تتكون من كعكة الشوكولاتة مع وجود الشوكولاتة السائلة بداخلها.

ويتعرف أيضًا باسم كعكة اللافا بالشوكولاتة، أو كعكة اللافا، ويطلق عليها اسم من اسماء البركان؛ لأن فكرتها في العمل والتقديم، تقوم على نفس فكرة وشكل البركان، وانصهاره، واندلاع الحمم منه.



طريقة مولتن كيك



وقد تظن بعض الأمهات وستات البيوت، أن طريقة عمل المولتن كيك صعبة، لأنه عبارة عن قالب كيك متماسك من الخارج، وبمجرد قطعه، تنسال منه الشوكولاتة، مثل اللافا التي تنسال من البركان، في حين أن طريقة عمل المولتن كيك بسيطة وسهلة.



طريقة عمل المولتن كيك

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المولتن كيك، كأشهر المحلات، وبطريقة بسيطة ومضمونة.

مقادير عمل المولتن كيك

بيضتين

كوب سكر ناعم

4 ملاعق كاكاو بودرة

كوب زيت

كوب حليب

كوب دقيق

ملعقة طعام بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

طريقة عمل المولتن كيك

لإعداد الكيكة يجب أن تكون جميع المقادير بحرارة الغرفة.

ويجب إشعال الفرن مسبقا على درجه هادئة بدرجه حوالي: 180 -360

أولا نخفق بيضتين بحرارة الغرفة مع كوب سكر ناعم

نخفقهما حتى يتغير لون البيض ويذوب السكر.

نضيف للخليط 4 ملاعق كاكاو بودرة.

نخفقهما معا حتى يمتزج جيدًا.

نضيف لهما كوب من الزيت وكوب من الحليب.

نضيف السوائل إلى الخليط أثناء الخلط بالتدريج حتى يمتزج تماما.

نضع كوب من الدقيق وملعقة طعام من البيكنج بودرة ونصف ملعقة صغيره بيكنج صودا.

نخلط الدقيق مع البيكنج والصودا.

نضيف لهما مزيج الشوكولاتة، ونخفقهما يدويا معا.

نرش القالب بالزيت والدقيق.

نتركها بالفرن حوالي من 40 -45 دقيقة.

وبعد خروجها تترك لتبرد.

وتقدم مع صوص الشيكولاتة والآيس كريم

لتحضير صوص الشوكولاتة:

صوص الشوكولاتة

وتستعرض الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوص الشوكلاتة، بمقادير مختلفة عن السابقة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.

نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاتة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيتي



وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادًا لشهر رمضان.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام

٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

١/٢ كوب سكر ناعم

١/٤ كوب ماء

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع في قدر على النار.

لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.

يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.

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