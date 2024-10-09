أسرع كيكة لفطار مميز، طريقة عمل المولتن كيك

طريقة عمل المولتن كيك، قد تجدها الكثير من النساء أمرا لا يمكن تحقيقه في البيت، فهي عبارة عن قالب من الكيك، الذي تتدفق منه الشوكلاتة السايحة، عندما نقسمها بالشوكة، فكيف يمكنها عمل هذا في البيت.

طريقة عمل المولتن كيك والنتيجة مبهرة



في حين أن طريقة عمل المولتن كيك سهلة وبسيطة، ونتيجتها مضمونة، فقط اتبعي الخطوات التالية:

طريقة مولتن كيك



مقادير عمل المولتن كيك

بيضتين

كوب سكر ناعم

4 ملاعق كاكاو بودرة

كوب زيت

كوب حليب

كوب دقيق

ملعقة طعام بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

خطوات عمل المولتن كيك

لإعداد الكيكة يجب أن تكون جميع المقادير بحرارة الغرفة.

ويجب إشعال الفرن مسبقا على درجه هادئة بدرجه حوالي: 180 -360

أولا نخفق بيضتين بحرارة الغرفة مع كوب سكر ناعم

نخفقهما حتى يتغير لون البيض ويذوب السكر.

نضيف للخليط 4 ملاعق كاكاو بودرة.

نخفقهما معا حتى يمتزج جيدا.

نضيف لهما كوب من الزيت وكوب من الحليب.

نضيف السوائل إلى الخليط أثناء الخلط بالتدريج حتى يمتزج تماما.

نضع كوب من الدقيق وملعقة طعام من البيكنج بودرة ونصف ملعقة صغيره بيكنج صودا.

نخلط الدقيق مع البيكنج والصودا.

نضيف لهما مزيج الشوكولاته، ونخفقهما يدويا معا.

نرش القالب بالزيت والدقيق.

نتركها بالفرن حوالي من 40 -45 دقيقة.

وبعد خروجها تترك لتبرد.

وتقدم مع صوص الشيكولاتة والآيس كريم، مع كوب من الآيس كوفي.

طريقة عمل الآيس كوفي، زي الكافيهات

آيس كوفي

وحتى تصنعي أجواء مميزة للفطار في البيت، مع شريك حياتك، أو مع أسرتك، تعلمي أيضًا طريقة عمل الآيس كوفي، في البيت، فهو من المشروبات المثلجة، التي يعشقها الجميع، لكنها تباع في الكافيهات بأرقام لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.



لكن يمكنك احتراف طريقة عمل الآيس كوفي، بكل سهولة، وبأقل التكاليف، فقط باتباع الخطوات التالية.



مكونات عمل الآيس كوفي

1 ملعقة كبيرة قهوه سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري)

مكعبات ثلج

خطوات عمل الآيس كوفي في البيت

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.

املأي الكوب بالثلج.

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديكي ألذ كوب من الآيس كوفي.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

صوص الشوكولاتة



وتستعرض الشيف آسيا، طريقة عمل صوص الشوكلاتة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.

نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاته.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيتي



وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادًا لشهر رمضان.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام

٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

١/٢ كوب سكر ناعم

١/٤ كوب ماء

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.

لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.

يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.