منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لكأس العالم (صور)

منتخب الناشئين، خاض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، ثاني تدريباته الجمعة في معسكره التدريبي في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) ضمن برنامج الاستعداد لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في شهر نوفمبر المقبل.



شارك في المران جميع اللاعبين الذين اختارهم أحمد الكاس للمشاركة في المعسكر الحالي.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

وتحدث الدكتور مصطفى عزام، عن توفير احتياجات المنتخب الوطني، خلال معسكره الحالي من أجل تجهيزهم على النحو الأمثل.

استعادة الفورمة البدنية للاعبين

وعلى الرغم من أن المعسكر الحالي لمنتخب الناشئين، يهدف في المقام الأول لاستعادة الفورمة البدنية للاعبين بعد العودة من راحة سلبية طويلة بين الموسمين، إلا أن المدير الفني أحمد الكاس يرغب في خوض مباراتين وديتين محليتين في الأسبوع الأخير من المعسكر من أجل الاطمئنان على المستوى الفني لبعض الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها للمعسكر الحالي.

وتبدو الأزمة التي تواجه الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، في أن أغلب الأندية لم بدأت للتو فترة إعدادها للموسم الجديد، وغير جاهزة لخوض أي مباريات ودية قبل اكتمال اللياقة البدنية والفنية للاعبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.