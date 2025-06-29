الكاس يختار 33 لاعبا في معسكر منتخب الناشئين استعدادا للمونديال

منتخب الناشئين، أعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، قائمة منتخب مصر، استعدادا للدخول في المعسكر المغلق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.

الكاس يجتمع مع علاء نبيل

وعقد الكاس، اجتماعا مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، خلال الأيام الماضية، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة، استعدادا لكأس العالم في قطر.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، على اختيار بعض الوجوه الجديدة، من أجل تجربتهم في المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار الأفضل منهم في المرحلة المقبلة.

أحمد الكاس، فيتو

قائمة منتخب الناشئين بمعسكر يوليو

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمرو عبدالعزيز، عمرو عادل، فادي وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوي، معاذ محمد، فارس فخري، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، عبدالعزيز الزغبي، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالي، عيد عزازي، يوسف علاء، كريم جمعة

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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