منتخب الناشئين يتواصل مع أندية القسم الثاني لخوض وديتين بمعسكره الحالي

منتخب الناشئين، بدأ الجهاز الإداري لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، التواصل مع بعض أندية دوري القسم الثاني، ومخاطبتها من أجل توفير مباراتين وديتين للفراعنة الصغار في الأسبوع الأخير من معسكره التدريبي المقام حاليا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

استعادة الفورمة البدنية للاعبين

وعلى الرغم من أن المعسكر الحالي لمنتخب الناشئين، يهدف في المقام الأول لاستعادة الفورمة البدنية للاعبين بعد العودة من راحة سلبية طويلة بين الموسمين، إلا أن المدير الفني أحمد الكاس يرغب في خوض مباراتين وديتين محليتين في الأسبوع الأخير من المعسكر من أجل الإطمئنان على المستوى الفني لبعض الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها للمعسكر الحالي.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

وتبدو الأزمة التي تواجه الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، في أن أغلب الأندية لم بدأت للتو فترة إعدادها للموسم الجديد، وغير جاهزة لخوض أي مباريات ودية قبل اكتمال اللياقة البدنية والفنية للاعبيها.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عاما في الأول من يوليو الجاري، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لـ كأس العالم للناشئين بقطر.

وتحدث الدكتور مصطفى عزام، عن توفير احتياجات المنتخب الوطنى، خلال معسكره الحالي من أجل تجهيزهم على النحو الأمثل.

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