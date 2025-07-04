بعد رد حماس، وفد إسرائيلي يغادر إلى قطر لبدء محادثات غير مباشرة مع الحركة

قال مصدر مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه بعد رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول الشروط بين الطرفين.

بدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل

وتابع المسؤول في تصريحات للقناة 12 العبرية، أنه من المتوقع مغادرة وفد إسرائيلي إلى قطر، لبدء مفوضات غير مباشرة مع حماس، قد لا تستغرق أكثر من نصف يوم.

حماس تسلم ردها على الاتفاق إلى الوسطاء

وكانت حركة حماس، أعلنت مساء الجمعة، إنها سلمت ردها للوسطاء (مصر وقطر) على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن "أكملت الحركة مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية".

وأضافت حماس في تصريح صحفي، أن الرد على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، اتسم بـ"الإيجابية"، مؤكدة جاهزيتها بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات بشأن آلية تنفيذ هذا الإطار.

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