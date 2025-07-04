حماس: نجري مشاورات مع الفصائل بشأن عرض وقف النار الجديد وسنعلن موقفنا الرسمي قريبا

أعلنت حركة حماس، مساء أمس، أنها تجري مشاورات مكثفة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية حول عرض وقف النار الذي تسلمته من الوسطاء.



وقالت الحركة في بيان إنها ستسلم الرد النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن موقفها رسميًّا في وقت لاحق في "إطار حرصها على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود".

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