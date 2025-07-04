ترامب: نترقب رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة: إنه من المتوقع معرفة موقف حركة حماس من "المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.

إسرائيل توافق على شروط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما

وأضاف أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، تمهيدا لإنهاء الحرب.

ترامب: ننتظر رد حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

وردا على سؤال حول ما إذا كانت "حماس" قبلت الاتفاق، أجاب ترامب: "سنرى ما سيحدث، خلال 24 ساعة".

المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

ويعتقد أن العدد الإجمالي للرهائن الأحياء يبلغ 22 شخصا.

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