وصل حد الصراخ، خلاف بين نتنياهو وزامير خلال اجتماع أمني بشأن غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بوقوع توتر بين نتنياهو وزامير ورئيس الأركان لجيش الإحتلال وصل حد الصراخ في الاجتماع الأمني الذي عقد أمس حال لم يتوقف إطلاق النار بغزة.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية: أن زامير أبلغ نتنياهو أن جيش الاحتلال لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وتابعت: نتنياهو قال إن فرض حصار على غزة طريقة ناجعة لأن احتلالها يعرض الجنود والرهائن للخطر.

وقبل وقت سابق زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الالتزام الأول للحكومة هو إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.

صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية داخل إسرائيل للمضي قدمًا في صفقة تبادل شاملة مع حركة حماس، بعد مرور أشهر طويلة على الحرب المستمرة في القطاع.

رغبة نتنياهو في تحقيق صفقة مع حماس

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤولين في المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينيت”، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدي رغبة شديدة في التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، "بأي ثمن كان"، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يشعر بأن الوقت ينفد، في ظل تراجع الدعم الشعبي، وازدياد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفعه إلى القبول بتنازلات كان يرفضها سابقًا في سبيل استعادة الرهائن أو وقف إطلاق النار.

وأكدت يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في المجلس الأمني المصغر، أن نتنياهو يرى ان الفرصة السياسية المتاحة نادرة وما يمكن تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكنا لاحقا.

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