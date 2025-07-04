الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس تطالب بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي

حماس، فيتو
حماس، فيتو

سلطت تقارير إخبارية، الضوء على وجود مؤشرات إيجابية حول موافقة حماس على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حماس تطالب بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي

وبحسب شبكة الحدث الإخبارية فإن  العمل جارٍ حاليًا على حل خلاف بين الحركة والوسطاء يتعلق بنقطتين فقط، وسط مؤشرات على تقدم نسبي في المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء حصلوا على ضمانات أمريكية بعدم استئناف الحرب عقب انتهاء هدنة تمتد لـ60 يومًا، فيما طالبت حماس بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي.

وكانت أعلنت حركة حماس، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما قد يمهد لمفاوضات جديدة من أجل وضع حد للحرب الدائرة منذ حوالى 21 شهرا في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع معرفة موقف حركة حماس من "المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.

 

إسرائيل توافق على شروط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما

وأضاف أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، تمهيدا لإنهاء الحرب.

 

ترامب ننتظر رد حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

وردا على سؤال حول ما إذا كانت "حماس" قبلت الاتفاق، أجاب ترامب: "سنرى ما سيحدث، سنعرف خلال 24 ساعة".

المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

ويعتقد أن العدد الإجمالي للرهائن الأحياء يبلغ 22 شخصا.

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