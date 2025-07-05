قصة الأهلي والفدائي مهددة بالنهاية.. وسام أبو علي من مهاجم مغمور إلى نجم القلعة الحمراء.. موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية.. واللاعب يطرق أبواب الرحيل (فيديو وصور)

لم يكن أحد يتوقع أن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، القادم من الدوري السويدي، إلى النادي الأهلي، سيكون أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال موسم ونصف فقط.

جاء إلى الأهلي في يناير 2024 وهو لاعب مغمور لا يعرفه الكثيرون، لكنه لم يحتج أكثر من موسم ونصف ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق، وهداف الدوري، وبطل إفريقيا، ليسطر قصة صعود استثنائية بقميص الأهلي.

صور من تقديم وسام أبو علي لاعبا جديا للنادي الأهلي، فيتو

لكن أصبحت قصة الأهلي والفدائي مهددة بالنهاية، بعد أن بدأ اللاعب في الضغط من أجل الرحيل، رغم تمسك النادي بخدماته.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة مسيرة وسام أبو علي في موسم ونصف رفقة النادي الأهلي.

صور من تقديم وسام ابو علي لاعبا جديا للنادي الأهلي، فيتو

البداية والانتقال إلى الأهلي

في يناير 2024، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من نادي سيريوس السويدي، لمدة 4 سنوات ونصف، في صفقة نالت اهتمامًا جماهيريًّا لارتباط فيديو تقديم اللاعب بالأحداث الدائرة في قطاع غزة.

وراهن مسؤولو الكرة في الأهلي، علي صفقة وسام أبو علي، وسرعان ما بدأ اللاعب في التأقلم، وشارك مع الفريق، إلى أن فرض نفسه على التشكيل الأساسي، بفضل مهاراته وقدرته على إنهاء الهجمات.

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

لم يحتج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث خلال موسم ونصف فقط، أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة، كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لكن نجح الفلسطيني في السطوع رفقة الأندية في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، برغم من خروج الأحمر من دور المجموعات، إلا أنه نجح في تسجيل هاتريك في شباك بورتو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبتلك الهاتريك سطر ابو علي أزمة بأحرف من ذهب، حيث أصبح أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية، بجانب كونه أول لاعب يحقق هذا الانجاز للأهلي، مما جعله مطلوبا في عدة أندية بالخليج وأوروبا.

ضغوط من أجل الرحيل

رغم كل ما قدمه الأهلي للاعب، بدأ وسام أبو علي في إظهار رغبة واضحة في الرحيل عن الفريق، بحثا عن تجربة احترافية جديدة.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن اللاعب بدأ يمارس ضغوطا على الإدارة، بهدف تسهيل خروجه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضًا ماليًّا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريًّا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل، حيث أنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

موقف الأهلي من رحيل أبو علي

رغم تمسك النادي الأهلي باللاعب وهو ما أعلنه الأحمر في بيان رسمي، باعتباره عنصرًا أساسيًّا في مشروع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لكن من ناحية أخرى، لم تغلق الإدارة الباب تمامًا أمام فكرة البيع، بشرط وصول عرض لا يقل عن 10 ملايين دولار.

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