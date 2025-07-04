رغم الإصابة، الدوسري وميتروفيتس يرافقان الهلال لملعب مباراته أمام فلومينينسي

حرص النجم السعودي سالم الدوسري وزميله ألكسندر ميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي الغائبان عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة على مرافقة الفريق إلى ملعب كامبينج ورلد، الذي سيحتضن مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي بعد قليل، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إصابة سالم الدوسري

وتعرض سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، لإصابة عضلية في مباراة فريقه ضد باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن إنزاجي مدرب الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تُنقل مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، كما سيتم نقلها عبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

حكام مباراة الهلال أمام فلومينينسي

فيفا قرر تعيين الهولندي داني ماكيلي حكمًا لمباراة الهلال وفلومينينسي، ويعاونه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز حكمًا خامسًا.

ويحمل الهلال آمال العرب خاصة أنه الممثل الوحيد المتبقي في الأدوار الإقصائية من مونديال الأندية بعد وداع الرباعي الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي من دور المجموعات.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

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