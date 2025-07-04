إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن إنزاجي مدرب الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تُنقل مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، كما سيتم نقلها عبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

حكام مباراة الهلال أمام فلومينينسي

فيفا قرر تعيين الهولندي داني ماكيلي حكمًا لمباراة الهلال وفلومينينسي، ويعاونه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز حكمًا خامسًا.

ويحمل الهلال آمال العرب خاصة أنه الممثل الوحيد المتبقي في الأدوار الإقصائية من مونديال الأندية بعد وداع الرباعي الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي من دور المجموعات.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

ويدخل الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي مباراة الليلة أمام فلومينينسي بمعنويات كبيرة بعدما تخطى عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في دور ثمن النهائي للبطولة.

وكان الهلال تجاوز دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد، بعدما تعادل مع الريال 1-1 في الجولة الأولي، ثم التعادل سلبي أمام سالزبورج النمساوي، قبل أن يحسم الهلال تأهله بالفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد.

فيما يدخل فلومينينسي لقاء الليلة بعد تأهله حساب إنتر ميلان الإيطالي بالفوز بهدفين نظيفين في دور الـ 16 لمونديال الأندية.

وتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية 2025 كل من: الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، بالميراس وفلومينينسي البرازيليين.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

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