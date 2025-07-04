هل تأثر الهلال بغياب ميتروفيتش؟ رد حاسم من إنزاجي

أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أهمية الدور الذي يلعبه المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، رغم غيابه عن منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، مشيرًا إلى جاهزية فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

مؤتمر سيموني إنزاجي قبل مباراة الهلال ضد فلومينينسي

وأوضح إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن ميتروفيتش يعاني من إصابة ظهرت منذ الحصة التدريبية الأولى، وهو ما حال دون مشاركته في البطولة.

وأضاف: “قررنا التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله لتعويض غياب ميتروفيتش، وهو لاعب ذو خبرة وتأقلم سريعًا مع المجموعة، أنا سعيد بانضمامه، وسيدعم خط الهجوم إلى جانب ماركوس ليوناردو”.

وعن التحديات التي واجهها الفريق، أشار إنزاجي إلى الإرهاق بعد المباراة الماراثونية ضد مانشستر سيتي، التي امتدت لأكثر من 120 دقيقة، لكنه أكد جاهزية الهلال لتجاوز الإرهاق الذهني والبدني.

يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع النهائي.

تُقام المباراة بين فريقي الهلال ضد فلومينينسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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