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رياضة

أول تشخيص لإصابة سالم الدوسري أمام باتشوكا وموقفه من مواجهة مانشستر سيتي بمونديال الأندية

سالم الدوسري في مباراة
سالم الدوسري في مباراة الهلال وباتشوكا

تعرض سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، لإصابة عضلية في مباراة فريقه ضد باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه بمنصة إكس أن إصابة سالم الدوسري في العضلة الخلفية بعد مجهود عالٍ في المباراة بالانطلاقات، موضحًا أنه لا توجد لقطة واضحة ولا يوجد شيء مقلق في الإصابة.

وأضاف:" الأفضل بالنسبة لإصابة الدوسري أن تكون عبارة عن إجهاد، وبالتالي يكون جاهزًا لمباراة دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي.

وتابع:" أسوأ السيناريوهات إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى في مباراة باتشوكا".

وكان سالم الدوسري قد تحدث في المؤتمر الصحفي حول إصابته، مؤكدًا أنه سيخضع لأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة مانشستر سيتي.

وفاز الهلال على باتشوكا بثنائية دون رد حملت توقيع سالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وأحرز اللاعب السعودي هدفه الأول في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية، كما أصبح الهداف التاريخي للاعبين العرب في المونديال.

وصعد الهلال بهذا الفوز إلى دور الستة عشر بالبطولة بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط.

وضرب الفريق السعودي موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي في مواجهة من العيار الثقيل.

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سالم الدوسري الهلال السعودي باتشوكا المكسيكي كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه ماركوس ليوناردو

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