معلومات عن مباراة الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة دورتموند الألماني فى ربع نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة الريال ضد دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025.

ومن المقرر تنطلق صافرة مباراة الريال ضد دورتموند، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد دورتموند

والتقى الفريقان في 16 مرة تاريخيًا، ويمتلك الريال الأفضلية في سجل المواجهات، بعد أن حقق الفوز في 8 مرات، مقابل 3 انتصارات لصالح بوروسيا دورتموند، فيما حسم التعادل 5 مناسبات.

تشكيلات الفِرَق: ريال مدريد – بوروسيا دورتموند

ويقود فينيسيوس جونيور هجوم الريال ضد دورتموند، فيما يتواجد سيرو جيراسي على رأس تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد بعد أن استقر المدربان تشابي ألونسو ونيكو كوفاتش على تشكيلات الفرق في المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، دين هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: أردا جولر، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: دانيال سفينسون، جوليان رايرسون، رامي بن سبعيني، والديمار أنتون، نيكلاس زوله.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، باسكال جروس، فيليكس نميشا.

خط الهجوم: سيرو جيراسي، كريم أديمي.

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