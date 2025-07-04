يويفا يفرض عقوبات على 6 أندية بسبب قواعد اللعب المالي

أعلنت هيئة الرقابة المالية للأندية (CFCB)، التابعة لـ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، برئاسة سونيل جولاتي، اليوم الخميس، عن توقيع عدد من العقوبات المالية والرياضية على عدد من الأندية الأوروبية، بعد ثبوت مخالفتها للوائح الاستدامة المالية خلال الموسمين الماليين 2023 و2024.

وأكدت الهيئة أن بعض الأندية لم تلتزم بقاعدة أرباح كرة القدم، بعد مراجعة بياناتها المالية، ما أدى إلى فرض غرامات مالية ضخمة وشروط مستقبلية صارمة لضمان الامتثال.

ماهي الأندية المعاقبة من قبل اليويفا؟

تشيلسي (إنجلترا): عقوبة تمتد لأربع سنوات، تشمل غرامة إجمالية قدرها 80 مليون يورو، منها 20 مليون يورو غير مشروطة.

برشلونة (إسبانيا): غرامة بقيمة 60 مليون يورو على مدار عامين، منها 15 مليون يورو غير مشروطة.

أولمبيك ليون (فرنسا): عقوبة لأربع سنوات، تشمل غرامة إجمالية قدرها 50 مليون يورو، منها 12.5 مليون يورو غير مشروطة.

أستون فيلا (إنجلترا): ثلاث سنوات من العقوبات، وغرامة قدرها 20 مليون يورو، بينها 5 ملايين يورو غير مشروطة.

هايدوك سبليت (كرواتيا): غرامة مالية تبلغ 1.2 مليون يورو، منها 0.3 مليون يورو غير مشروطة.

بورتو (البرتغال): غرامة قدرها 5 ملايين يورو، بينها 0.75 مليون يورو غير مشروطة، والباقي مشروط بالامتثال المالي في الموسم المقبل.

كما أوضحت الهيئة أن هذه الأندية مطالبة باستبعاد الأرباح غير المعترف بها وفق اللوائح، مثل الإيرادات الناتجة عن بيع الأصول أو عمليات تبادل اللاعبين بين أطراف ذات صلة.

إلى جانب الغرامات، ستخضع الأندية المخالفة لقيود على تسجيل اللاعبين في المسابقات الأوروبية، بالإضافة إلى أهداف مالية محددة يجب تحقيقها سنويا، مع تهديد بفرض عقوبات أكثر صرامة في حال عدم الالتزام.

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