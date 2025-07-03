الشرط الجزائي يقرب نجم إنتر ميلان من الانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الدولي الهولندي دينزل دومفريس، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

قيمة الشرط الجزائي في عقد دومفريس مع إنتر ميلان

ويُعد دومفريس أحد أبرز اللاعبين في إنتر ميلان، علمًا أن الدولي الهولندي يجيد اللعب في أكثر من مركز، على غرار الظهير الأيمن، ومتوسط الميدان الأيمن.

وتُقدَر القيمة السوقية الحالية للهولندي دومفريس بـ35 مليون يورو، لكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد وجود شرط جزائي، يسمح للاعب صاحب الـ29 عامًا بالرحيل عن إنتر ميلان هذا الصيف، مقابل 25 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن هذا الشرط الجزائي يمكن تفعليه بموعد أقصاه منتصف يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن البرسا أظهر اهتمامًا بضم الدولي الهولندي خلال الأشهر الماضية، لكن من دون أن يتحول الاهتمام إلى عرض أو تحرك رسمي.

مسيرة دينزل دومفريس

وكان دومفريس انضم إلى إنتر ميلان صيف 2021، قادمًا آنذاك من آيندهوفن الهولندي، مقابل 14.25 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وخاض دومفريس 179 مباراة بقميص إنتر ميلان حتى الآن، مُسهمًا بـ48 هدفًا (سجّل 22 هدفًا، قدّم 26 تمريرة حاسمة)، وقد تُوج بصحبة الفريق بـ6 ألقاب، بواقع 3 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقب واحد في الدوري الإيطالي.

وسبق لدومفريس أن خاض 6 مباريات أمام برشلونة، مُسهمًا بـ5 أهداف (سجّل هدفين، قدّم 3 تمريرات حاسمة)، مع تحقيقه انتصارين، مقابل تعادلين وخسارتين.

وقدم دومفريس كل إسهاماته التهديفية أمام برشلونة، في مباراتين خاضهما ضد النادي الكتالوني، ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-25.

وسجل دومفريس هدفين وصنع آخر، ليقود إنتر ميلان للتعادل 3-3 مع برشلونة في لقاء الذهاب، قبل أن يصنع الهولندي ثنائية في مباراة الإياب، ليُسهم بصورة مؤثرة في فوز "النيراتزوري" بنتيجة 4-3، عقب التمديد لشوطين إضافيين.

ويعتقد مراقبون أن ضم دومفريس سيمثل إضافة نوعية مهمة لتشكيلة "البلوغرانا" الحالية، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

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