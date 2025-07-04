كمين الشجاعية، سرايا القدس توقع نحو 40 جنديا وضابطا إسرائيليا بين قتيل وجريح (فيديو)

كمين الشجاعية، بثت قناة الجزيرة القطرية مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأربعاء الماضي، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي فى الشجاعية بقطاع غزة.

قائد كمين الشجاعية يروي تفاصيل استهدف قوات الاحتلال

وقال قائد عملية كمين الشجاعية بسرايا القدس، نؤكد أننا استهدفنا نحو 40 جنديا وضابطا إسرائيليا، وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

وتابع فى تصريحات للقناة القطرية، أحكمنا بالنار على العدو الإسرائيلي، وآلياته المتوغلة بمربع الهدى شرق الشجاعية

#الجزيرة تحصل على صور لكمين مركب قالت سرايا القدس إنها نفذته يوم الأربعاء الماضي ضد آليات وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة #غزة، ويظهر التسجيل تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية واشتباكا وتدمير منزل بجنود تحصنوا فيه#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/AE6nK6O6bE — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2025

واستطرد قائد كمين الشجاعية، جنود العدو فقدوا المبادرة ورد الفعل، واكتفوا بالهروب والصراخ.

وختم، عاينا جثثا متفحمة لجنود وضباط العدو الإسرائيلي الذي يكذب ويتستر على خسائره فى قطاع غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي ينعى يائير إلياهو وآساف زمير

فى ذات السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل جندي فى جيش الاحتلال وإصابة 4 آخرين 2 منهم إصابتهما خطيرة في عملية خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مسلحا فلسطينيا استهدف دبابة في خان يونس ثم استهدف قوة الإنقاذ العسكري خلال عملية الإنقاذ".

من جانبه قال وزير جيش الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن اليوم "يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير في قطاع غزة".

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