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خارج الحدود

كمين الشجاعية، سرايا القدس توقع نحو 40 جنديا وضابطا إسرائيليا بين قتيل وجريح (فيديو)

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

كمين الشجاعية، بثت قناة الجزيرة القطرية مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأربعاء الماضي، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي فى الشجاعية بقطاع غزة.

قائد كمين الشجاعية يروي تفاصيل استهدف قوات الاحتلال

وقال قائد عملية كمين الشجاعية بسرايا القدس، نؤكد أننا استهدفنا نحو 40 جنديا وضابطا إسرائيليا، وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

وتابع فى تصريحات للقناة القطرية، أحكمنا بالنار على العدو الإسرائيلي، وآلياته المتوغلة بمربع الهدى شرق الشجاعية

واستطرد قائد كمين الشجاعية، جنود العدو فقدوا المبادرة ورد الفعل، واكتفوا بالهروب والصراخ.

وختم، عاينا جثثا متفحمة لجنود وضباط العدو الإسرائيلي الذي يكذب ويتستر على خسائره فى قطاع غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي ينعى يائير إلياهو وآساف زمير 

فى ذات السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل جندي فى جيش الاحتلال وإصابة 4 آخرين 2 منهم إصابتهما خطيرة في عملية خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مسلحا فلسطينيا استهدف دبابة في خان يونس ثم استهدف قوة الإنقاذ العسكري خلال عملية الإنقاذ".

من جانبه قال وزير جيش الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن اليوم "يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير في قطاع غزة".

41 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

إعلام عبري: مقتل 3 جنود إسرائيليين في حوادث أمنية بقطاع غزة

 

 

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