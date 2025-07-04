الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: مقتل 3 جنود إسرائيليين في حوادث أمنية بقطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل 3 جنود إسرائيليين في حوادث أمنية في قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد الاشتباكات وتوسع نطاق المواجهات في مناطق متعددة من القطاع.

تزايد الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية

وأشارت الإذاعة إلى أن العدد يشمل قتلى سقطوا خلال عمليات برية وهجمات نفذتها الفصائل الفلسطينية، خاصة في المناطق الجنوبية، مثل خان يونس ورفح، إضافة إلى اشتباكات في محيط مدينة غزة.

التقديرات العسكرية تشير إلى تصاعد الخطر

تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية حالة من القلق بسبب استمرار الخسائر، رغم مرور شهور على بدء العملية العسكرية، وفشل تحقيق "الحسم الكامل" حتى الآن.

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قطاع غزة غزة جيش الاحتلال الفصائل الفلسطينية

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