السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل التحقيق في كمين حي الشجاعية ويعترف بمقتل ضابط

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

نشرت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل التحقيق الأولي حول المعركة في حي الشجاعية، التي قُتل فيها ضابط الجيش عيدو فولوخ ومقاتل وحدة المستعربين نيتع يتسحاك كاهانا، أول أمس الخميس.

وجاء في تحقيق جيش الاحتلال، أن قوة من لواء الاحتياط 16، خرجت لغارة هجومية على بُعد حوالي 1.5 كيلومتر من السياج الحدودي.

جيش الاحتلال ينشر تحقيقا عن كمين الشجاعية 


واضاف تحقيق جيش الاحتلال أن القوة نفذت عمليات تمشيط ثم بقيت في الميدان لتنفيذ كمين بواسطة مقاتلي وحدة اليماس (وحدة المستعربين)، ثم وصلت خلية مسلحة، في إشارة إلى مقاتلي القسام، إلى موقع الكمين واشتبكت مع مقاتلي اليماس داخل مبنى في الشجاعية، وقتل أحد عناصر الوحدة بالاشتباك.
 

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ثم بدأت عملية الإنقاذ مباشرة، تطلّبت استدعاء قوات إضافية إلى المكان لإخراج جنود الاحتلال من الكمين.

واستمر القتال لإنقاذهم ساعتين كاملتين، وخلالهما أطلق مقاتلو  حماس النار 5 مرات على الأقل نحو قوات الإنقاذ.


 وتم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية عسكرية كانت في طريقها للإخلاء، مما أسفر عن إصابة جندي بجروح متوسطة.
 

ولاحقًا، أُطلق صاروخان مضادان للدروع على دبابة من كتيبة 46، لكن لم تقع إصابات.
 

وبعد ساعة تقريبا من الاشتباك الأول، أُطلق صاروخ مضاد للدروع على دبابة أخرى من كتيبة 46، وهذه المرة الصاروخ أصاب الهدف، مما أدى إلى مقتل ضابط من الكتيبة وإصابة جندي آخر بجروح.
 

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جيش الاحتلال الشجاعية حماس مقاتلي القسام

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