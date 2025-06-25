استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين، منذ فجر اليوم الأربعاء، فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

الاحتلال يقصف شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وأشارت الوكالة إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت 3 شهداء، وتمكنت من إخراج 5 أحياء، من تحت أنقاض منزلين يعودان لعائلتين في جباليا النزلة شمال القطاع، جراء تعرضهما لقصف من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.

استشهاد 10 فلسطينيين

وأشارت إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلين في شارع السلام بمدينة دير البلح، وبمنطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

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