الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين، منذ فجر اليوم الأربعاء، فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

 الاحتلال يقصف شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وأشارت الوكالة إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت 3 شهداء، وتمكنت من إخراج 5 أحياء، من تحت أنقاض منزلين يعودان لعائلتين في جباليا النزلة شمال القطاع، جراء تعرضهما لقصف من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.

استشهاد 10 فلسطينيين

وأشارت إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلين في شارع السلام بمدينة دير البلح، وبمنطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشهاد 16 فلسطينيا قصف طائرات الاحتلال غزة

مواد متعلقة

بعد رفع القيود، السفارة الأمريكية في إسرائيل تستأنف عملها اليوم

إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح الموساد وتعتقل 700 خلال الحرب مع إسرائيل

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية

ترامب يحتد على نتنياهو بسبب إيران: مهمتنا انتهت وجيشنا لن يساعد إسرائيل

الخارجية الأمريكية تزعم: نعمل مع إسرائيل من أجل شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا

الأكثر قراءة

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

تقرير استخباراتي يكشف مفاجأة صادمة لـ ترامب بشأن الضربة الأمريكية لإيران

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى العَلَق ولماذا سمي بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية