مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في عملية جديدة بـ خان يونس

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل جندي وإصابة 4 آخرين 2 منهم إصابتهما خطيرة في عملية خان يونس.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحا فلسطينيا استهدف دبابة في خان يونس ثم استهدف قوة الإنقاذ العسكري خلال عملية الإنقاذ.

وعلق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو المقاتل في سلاح الهندسة القتالية بالفرقة الشمالية وكذلك آساف زمير في قطاع غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل 3 جنود إسرائيليين في حوادث أمنية في قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد الاشتباكات وتوسع نطاق المواجهات في مناطق متعددة من القطاع.

تزايد الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية

وأشارت الإذاعة إلى أن العدد يشمل قتلى سقطوا خلال عمليات برية وهجمات نفذتها الفصائل الفلسطينية، خاصة في المناطق الجنوبية، مثل خان يونس ورفح، إضافة إلى اشتباكات في محيط مدينة غزة.

التقديرات العسكرية تشير إلى تصاعد الخطر

تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية حالة من القلق بسبب استمرار الخسائر، رغم مرور شهور على بدء العملية العسكرية، وفشل تحقيق "الحسم الكامل" حتى الآن.

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