الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: برنامج إيران النووي لا يمتلك أي دافع مدني موثوق

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن برنامج إيران النووي لا يمتلك أي دافع مدني موثوق.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “على إيران احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني وبعد إقرار قانون الضريبة الجديد، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإنجازات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقال ترامب اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت "هجمات كبيرة" استهدفت منشآت إيران النووية، مضيفا: "لقد محونا منشآت إيران النووية، وسنحتفي بطياري طائرات B2 الذين نفذوا الضربات". 

وأعلن أن بلاده ستبني ما وصفه بـ"القبة الذهبية" لحمايتها من التهديدات الخارجية.

برنامج إيران النووي دمر بالكامل

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العملية العسكرية التي استهدفت منشآت إيران النووية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزود بالوقود جوًا لدعم المقاتلات الأمريكية.

 وأضاف في كلمته بولاية آيوا: "لقد كانت عملية دقيقة وكبيرة، شاركت فيها قدراتنا الجوية بكفاءة عالية".

وأكد أن برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أثبتته وكالة الطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن إيران تطلب عقد اجتماع مع واشنطن.

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