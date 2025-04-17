مقابل التطبيع مع السعودية، تفاصيل خطة فرنسية شاملة لإنهاء الحرب في غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن فرنسا قدمت مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة، مقابل التطبيع بين السعودية وإسرائيل، واعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية مع إعفاء الاحتلال من قول ذلك صراحة.

فرنسا تروج لاتفاق شامل ينهي الحرب في غزة

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن فرنسا تسعى إلى الترويج عالميا وعربيا لـ"اتفاق شامل" يتضمن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة".

وأشارت الصحيفة العبرية في سياق كشفها عن الخطة الفرنسية، إلى أنه "لن يكون مطلوبًا من إسرائيل أن تدعم صراحة قيام دولة فلسطينية، بل يكفي الإشارة إليها بعبارات مبهمة"، متوقعةً أن "يتضمن الاتفاق إنشاء آلية تسمح للاحتلال بمواصلة الضربات في غزة في حال لزم الأمر، وذلك على غرار آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تقودها الولايات المتحدة وتدعمها فرنسا".

خطة فرنسا تسمح لإسرائيل بتجنب الاعتراف صراحة بدولة فلسطين

وحسب "هآرتس"، فإن الخطة الفرنسية تسمح لإسرائيل بتجنب الاعتراف صراحة بالدولة الفلسطينية، وقال عوفر برونشتين مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للسلام في الشرق الأوسط،، لـصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أمس الأربعاء، إن "الرأي العام العربي والغربي صارم للغاية مع إسرائيل، لن تعترف أي دولة عربية بإسرائيل دون أن تعترف تل أبيب بدولة فلسطينية".

غزة، فيتو

واعتبر مستشار ماكرون، أن إعلان الدولة الفلسطينية يتماشى مع مصالح إسرائيل العليا ويهدف إلى إيجاد حل دائم لإنهاء الصراع.

وكان مستشار الرئيس الفرنسي للسلام في الشرق الأوسط، قد قال لـ"هآرتس"، إن الاتصال الذي جرى الثلاثاء الماضى، بين ماكرون وبنيامين نتنياهو "جرى بروح إيجابية"، على الرغم من دعم الرئيس الفرنسي "الواضح" لقيام دولة فلسطينية، ومعارضة نتنياهو الشديدة لها.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد أعلن مطلع أبريل الجاري، أن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.

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