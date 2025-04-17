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خارج الحدود

وزير الدفاع السعودي يسلم المرشد الإيراني رسالة خطية من الملك سلمان

وزير الدفاع السعودي،
وزير الدفاع السعودي، فيتو

قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس: سلمت المرشد الإيراني رسالة خطية من الملك سلمان.

وزير الدفاع السعودي يسلم المرشد الإيراني رسالة خطية من الملك سلمان 

وأضاف وزير الدفاع السعودي: استعرضت مع المرشد الإيراني العلاقات الثنائية بين بلدينا والتقيت المرشد الإيراني بتوجيه من القيادة.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

زيارة وزير الدفاع السعودي إلى إيران 

وعقد وزير الدفاع السعودي، خلال الزيارة، عددا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن "من بين مواضيع النقاش بين كبار مسؤولي الدفاع في إيران والمملكة العربية السعودية، تطوير العلاقات الدفاعية والتعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب".

وتأتي زيارة الأمير خالد بن سلمان آل سعود إلى طهران بدعوة من اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران.

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إيران الملك سلمان وزير الدفاع السعودي طهران السعودية

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