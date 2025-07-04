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رمد الفيوم تنظم مؤتمرا طبيا عن تغيرات الشبكية والارتشاحات في مريض الداء السكري

مؤتمر العيون والرمد
مؤتمر العيون والرمد الثالث بالفيوم، فيتو

ناقش، المؤتمر الطبي السنوي الثالث لطب وجراحة العيون بالفيوم، الذي عقد في نادي محافظة الفيوم اليوم الجمعة  تغيرات الشبكية والارتشاحات في مريض الداء السكري، والجلوكوما، واعتلال الأوعية الدموية، والجديد الخلايا الجذعية، والالتهاب القزحي والخلفى للعين، المؤتمر الذي نظمه مستشفى الرمد بالفيوم، شهد  تدريب عملى على عمليات المياه البيضاء بالليزر.

تدريبات عملية لأطباء الرمد

قالت الدكتورة حنان الجارحي مدير مستشفى الرمد بالفيوم رئيس المؤتمر، إن ورش العمل شهدت تدريب الأطباء الجدد على عمليات المياه البيضاء بالليزر تحت إشراف الدكتور أحمد  حسن والدكتورة عزة محمد والدكتورة رونق مهدى. وأضافت أن المؤتمر يتناول  الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض العيون، وأهمية إقامة هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات بين الأطباء، وقامت بتكريم المرحوم الدكتور اسامه مواهب مدير عام مستشفى الرمد السابق.

 

محاضرات مؤتمر العيون والرمد كما شهد المؤتمر عدد من المحاضرات عن خلايا قرنية العين، للدكتورة مي مصطفى، وكيف تكون دقيق فى التعامل مع المريض، للدكتورة رونق محمد إسماعيل، وتغيرات الشبكية والارتشاحات في مريض الداء السكري للدكتور محمود مكاوي، والعلاج التجددي واستبدال الأنسجة للدكتور علاء فؤاد، والعلاج الحديث فى أمراض العيون للدكتور ياسر سيف، وأنواع المياه الزرقاء للدكتورة سمر شعير، واعتلال الأوعية الدموية الدكتورة زهراء جمال، ومحاضرة الدكتور محمد برايك عن معالجة الالتهاب القزحى.

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يذكر أن  المؤتمر ينعقد فى ظل تحديات عالمية فى المجال الطبى وأيضا فى ظل ما يواجه مهنة الطب من خلال قانون المساءلة القانونية الجديد.

 

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