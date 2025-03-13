صحة الفيوم: توقيع الكشف الطبي بالمجان على 205 آلاف تلميذ

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، المشاركة في المبادرة القومية لفحص وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية بالمحافظة، التي تم إطلاقها الأحد 9 مارس، تحت شعار "عيون أطفالنا.. مستقبلنا"، فخصت خلال الأيام الاربعة الماضية 205 آلاف طالب، وتستهدف المبادرة فحص 300 ألف طالب بمدارس الريف بالمحافظة.

خدمات المبادرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن المبادرة تقدم خدنات فحص علامات النظر لتحديد حالات ضعف الابصار، وحالات ارتخاء الجفن، وحالات الحول، لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بريف محافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمؤسسة العالمية لأندية الليونز.

مراحل تنفيذ المبادرة

فيما قال الدكتور محمد رمضان منسق عام المبادرات بالفيوم بان المبادرة تمر بعدة مراحل، المرحلة الأولى هى مرحلة الفحص وتحديد المدارس المركزية، وتتم بجميع مدارس الريف الابتدائية على مستوى المحافظة، باستخدام العلامات، ويتم خلالها أيضا تحديد مدرسة كبرى لكل 40 مدرسة ويتم عليها إحالة الطلاب لمزيد من الفحص عن طريق الأجهزة.

و المرحلة الثانية مرحلة الكشف الطبي والعلاج، والمرحلة الثالثة، يتم فيها توزيع النظارات، والمرحلة الرابعة مرحلة الإحالة، والمرحلة الخامسة وهى مرحلة التدخلات الطبية المتقدمة والأطباء المتخصصين وإجراء العمليات الجراحية بمستشفى العيون الدولى

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