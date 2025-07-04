الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

غلق ضريح الإمام الحسين بالقاهرة للصيانة في ذكرى عاشوراء

مسجد الحسين، فيتو
مسجد الحسين، فيتو

قررت وزارة الأوقاف غلق ضريح الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بالقاهرة، ابتداءً من اليوم، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية التي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم عاشوراء، التي تشهد عادة إقبالًا كثيفًا من محبي آل البيت.

وأوضحت الوزارة، أن قرار الغلق يأتي حرصًا على سلامة الزائرين والمصلين، وتفاديًا لأي تزاحم أو تدافع قد يحدث خلال إحياء هذه المناسبة، مؤكدة أن الصيانة تهدف الحفاظ على طابعه التاريخي ومكانته الروحية لدى المسلمين.

وأهابت الأوقاف  بجميع رواد المسجد الكرام تفهم دواعي غلق "الضريح" المؤقت، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد إعادة فتح "الضريح" بعد استكمال أعمال الصيانة.

ويعد مسجد الإمام الحسين أحد أقدم وأشهر المساجد في مصر والعالم الإسلامي، ويرتبط اسمه بمناسبات دينية مهمة، من أبرزها إحياء يوم عاشوراء، حيث يتوافد آلاف المريدين ومحبي آل البيت على المسجد سنويًا، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات احترازية حفاظًا على الأمن والسلامة.

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