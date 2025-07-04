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محافظات

افتتاح مخبز بلدي بأسيوط الجديدة لخدمة سكان "ابني بيتك"

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن افتتاح مخبز بلدي جديد بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمنطقة "ابني بيتك" المرحلة الثانية، موضحًا أن الافتتاح سيتم في بداية الأسبوع القادم، في إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق العمرانية الجديدة.

إنتاج نحو 7250 رغيفًا يوميًا

وأوضح محافظ أسيوط أن المخبز سيعمل بحصة يومية تبلغ 10 أجولة دقيق بلدي استخراج 87.5%، بوزن 50 كيلوجرامًا للجوال، بما يُتيح إنتاج نحو 7250 رغيفًا يوميًا، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من الخبز البلدي المدعم بجودة عالية وبصورة منتظمة.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء وتشغيل المخبز يأتي استجابة لاحتياجات سكان مدينة أسيوط الجديدة، خاصة في منطقة "ابني بيتك" التي تشهد تزايدًا سكانيًا ملحوظًا، مؤكدًا حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات التموينية بالمناطق الجديدة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الخبز داخل المدينة دون الحاجة للانتقال إلى مناطق بعيدة.

وأضاف  اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بقيادة المهندس ياسر عبدالله رئيس الجهاز، تعمل بشكل متواصل لتذليل أي معوقات إجرائية أو فنية، وتقديم الدعم الكامل لسرعة تشغيل المخابز والمنافذ التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح هذا المخبز هو خطوة أولى ضمن سلسلة مشروعات خدمية وتنموية سيتم تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لتوفير بيئة متكاملة للسكان وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة.

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