محافظ أسيوط يقرر توفير قطعة أرض لبناء مقر جديد لإدارة منفلوط التعليمية (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقدية بمقر الإدارة التعليمية بمركز منفلوط، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل بالمؤسسات التعليمية والتأكد من جاهزيتها لتقديم خدماتها بكفاءة، بما يواكب مستهدفات الدولة للارتقاء بالتعليم في ضوء رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة كل من وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وقدري حسين، مدير الإدارة التعليمية بمنفلوط، إلى جانب عدد من نواب رئيس المركز والقيادات التنفيذية والتربوية، كما انضم للجولة المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس شريف سعد، مدير إدارة حماية النيل.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مبنى الإدارة، حيث تفقد عددًا من الأقسام والمكاتب، واطلع على شرح مفصل من مدير الإدارة حول الهيكل التنظيمي ومكونات المبنى كما تابع سير العمل بعدد من الإدارات، منها شؤون الطلاب، والماهيات، وشؤون العاملين، واستمع لآراء الموظفين ومطالبهم لتحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأولياء الأمور.

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال جولته أهمية استغلال الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلاب، لاسيما في مجالات الحاسب الآلي والتربية الرياضية، بما يسهم في صقل مواهبهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية كما شدد على ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني بين الطلاب من خلال الأنشطة الصيفية والرحلات التي تعزز روح الانتماء لديهم.

وفي سياق دعم العملية التعليمية، أشار محافظ أسيوط إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، من خلال إشراكهم في فصول التقوية الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

توفير قطعة أرض لبناء مقر جديد لإدارة منفلوط التعليمية

وخلال لقائه بعدد من العاملين، استمع المحافظ إلى شكاوى تتعلق بقدم مبنى الإدارة الحالي، والذي يعمل بنظام الإيجار، ووجه بسرعة توفير قطعة أرض لبناء مقر جديد ملائم يراعي احتياجات العملية التعليمية.

وفي ختام جولته، أعرب مدير الإدارة التعليمية بمنفلوط وعدد من العاملين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على دعمه المتواصل للمنظومة التعليمية، مثمنين قراره بإعادة تشكيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لتعزيز التكامل بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتحقيق أفضل سبل الرعاية التربوية للطلاب، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء الوطن.

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