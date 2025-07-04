حصاد يونيو، غلق 36 عيادة ومنشأة طبية خاصة في أسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن إدارة العلاج الحر قد نفذت حملات مكثفة خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن المرور على 156 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وقال "وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط" إن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة؛ لحماية صحة المواطنين، مؤكدًا “نواصل جهودنا اليومية لضبط أي مخالفات تمس جودة الخدمة الصحية، ولن نسمح بأي تهاون أو تجاوز يضر بالمواطن”.

إصدار 6 قرارات إغلاق وتحرير 30 محضر غلق لمنشآت طبية

فيما أوضحت الدكتورة غادة محمود، مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، أن المرور أسفر عن إصدار 6 قرارات إغلاق وتحرير 30 محضر غلق لمنشآت طبية خاصة وإلغاء ترخيص منشأة واحدة وإصدار 15 رخصة لمنشآت جديدة وفحص 8 شكاوي وإنذار 73 منشأة طبية خاصة بتوفيق أوضاعها وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكدت مديرة إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط أنه قد تم تنفيذ 36 قرار غلق إداري بحق منشآت ثبتت مخالفتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفي ختام تصريحاتها أشارت الدكتورة غادة محمود إلى أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط تواصل عملها الرقابي والتفتيشي بشكل يومي، بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة.

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