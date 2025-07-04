الكابوريا بـ40 جنيها، إقبال على مبادرة أسماك البلد بالإسماعيلية (صور)

تواصل محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وللأسبوع الثانى على التوالى فعاليات مبادرة أسماك البلد لأهل البلد، والتي أطلقتها المحافظة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة.

إقبال من المواطنين على الشراء

وشهدت فعاليات المبادرة والتى انطلقت منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا، اقبالا غير مسبوق من المواطنين الذين حرصوا على شراء احتياجاتهم من الأسماك والتى تباع بأسعار مخفضة.

أسعار الأسماك في مبادرة الإسماعيلية، فيتو

أسعار الأسماك في مبادرة الإسماعيلية، فيتو

توفير سوق للخضراوات

بالإضافة إلى أن مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، قامت بعمل سوق أخر لبيع السلع والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.

إشادة بدور أصحاب المزارع

ومن جانبه أشاد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بالدور المحوري، للتجار والمزارعين، موجهًا الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر الجهود.

أسعار الأسماك في مبادرة الإسماعيلية، فيتو

أسعار الأسماك في مبادرة الإسماعيلية، فيتو

التنسيق التام بين مختلف للجهات لانجاح المبادرة

كما أكد على التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة والتي تعمل ضمن فريق عمل متكامل بهدف إنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة الكاملة لجموع المواطنين.

وأكد أكرم على حرص محافظة الإسماعيلية على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.

أسعار الأسماك في مبادرة الإسماعيلية، فيتو

أسعار الأسماك في مبادرة الإسماعيلية، فيتو

المشرفون على المبادرة

يشرف على هذه المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات، الثروة السمكية، مديرية الطب البيطري بالتعاون مع حي أول، مركز ومدينة الإسماعيلية مديرية الصحة والسكان، البيئة، التطوير والتجميل، وحي أول، ثان وثالث.

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

الدور الفعال للمبادرة

وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

مبادرة الإسماعيلية، فيتو

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالسوق الحر.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

كما تجسد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار مجمع أسماك الإسماعيلية وسوق الجملة بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار رمزية.

ويعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.