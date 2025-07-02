محافظ الإسماعيلية يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح والتقنين (صور)

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح والتقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية من كافة أشكال التعديات؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

إنهاء كافة طلبات التقنين

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة تحصيل ما عاد عليه بالنفع، هذا إلى جانب إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

تشكيل لجنة دائمة لصيانة واستلام المعدات

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرارًا رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة فنية دائمة برئاسة محمد نصر عاشور رئيسًا ومقررًا للجنة، وعضوية كلًا من معاون الوزير المحافظ للحملات بالديوان العام ومدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ومديري الحملات الميكانيكية كلًا في نطاقه وعضو فني من المحافظة ومدير الصيانة بالمحافظة ومديري الصيانة بالحملات الميكانيكية كلًا في نطاقه وعضو من إدارة "المشتريات والشئون القانونية ومتابعة الوزير المحافظ والمخازن والمراجعة الداخلية والحوكمة" بالمحافظة.

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

وتختص اللجنة بإعداد تقرير فني قبل وبعد عمليات رفع كفاءة وعمل الإصلاحات لاستلام كافة المعدات بالمراكز والمدن والأحياء.



متابعة اصطفاف المعدات



وعلى صعيد أخر كان قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتفقد اصطفاف المعدات بمراكز أبوصوير والقصاصين والتل الكبير، ومدى جاهزيتها بعد رفع كفاءتها من اللجنة الفنية الدائمة، وذلك من خلال مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث تابع جاهزية المعدات والآلات بالمراكز الثلاثة بإجمالي عدد ٢١٤ معدة ومركبة وآلة، والتي تمت تحت إشراف اللجنة الفنية الدائمة المنوطة برفع كفاءة المعدات والمركبات والآلات بكافة المراكز على مستوى المحافظة وتم رفع كفاءة المعدات على مستوى المحافظة بنسبة ٨٠٪ بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على أن تستكمل باقي المعدات في الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وخلال الاصطفاف تم عرض إجمالي المعدات والمركبات والآلات بمراكز أبو صوير والقصاصين والتل الكبير، بالإضافة إلى المعدات التي تم رفع كفاءتها خلال الفترة الماضية وعدد المعدات المشاركة في الاصطفاف، حيث شارك مركز ومدينة أبوصوير في الاصطفاف بعدد ٣١ معدة من إجمالي عدد ٨٠ معدة ومركبة وآلة بالمركز والمدينة، وفي مركز ومدينة القصاصين، شارك المركز بعدد ٢٨ معدة ومركبة من إجمالي ٥٩ معدة ومركبة بالمركز والمدينة، وفي مركز ومدينة التل الكبير، شارك المركز بعدد ٢٧ معدة ومركبة من إجمالي ٧٥ معدة ومركبة بالمركز والمدينة.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على تعزيز إمكانات المراكز والمدن من أجل مجابهة أي طارئ، والاستعداد الجيد للحد من المخاطر عبر إجراءات استباقية تُواكب التوجيهات الرئاسية بتحقيق أعلى معايير الحماية.



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