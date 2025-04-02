الدوري الإنجليزي، ليفربول يفوز على إيفرتون في الديربي بهدف جوتا

الدوري الإنجليزي، قاد دييجو جوتا لاعب ليفربول، فريقه لفوز هام على نظيره إيفرتون، بهدف نظيف، في مباراة ديربي ميرسيسايد، التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدف نظيف.

تواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام إيفرتون، حيث لعب 92 قبل أن يغادر في الوقت بدل الضائع ويحل بدلا منه إيندو.

تفوق ليفربول منذ الدقائق الأولى بالسيطرة على مجريات الأمور، من خلال تبادل الكرات بين لاعبيه دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة الثالثة، شن ليفربول هجمة خطيرة بعد ركلة ركنية نفذت بعرضية داخل منطقة الحزاء استقبلها إبراهيما كوناتي برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 11، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه جيمس تاركوفيسكي لاعب إيفرتون نتيجة تدخل عنيف على لاعب ليفربول، قبل أن تتوقف المباراة في انتظار مراجعة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود بطاقة حمراء، قبل أن يقرر الحكم الاكتفاء بالبطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 20، أحرز بيتو لاعب إيفرتون هدفا في شباك ليفربول، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 32، أهدر إيفرتون فرصة هدف بعد مجهود فردي من بيتو الذي راوغ مدافعي ليفربول ليطلق تسديدة قوية اصطدمت في القائم ومرت خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 57، أحرز دييجو جوتا هدف ليفربول، بعدما استلم كرة خارج منطقة الجزاء وراوغ لاعبين من إيفرتون، ليطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك.

بعدها تفوق لاعبو ليفربول بفضل خبراتهم ونجحوا في استهلاك الوقت، مع انحصار الكرة بمناطق وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 88، اعترض لاعبو ليفربول على الحكم مطالبين باحتساب ركلة جزاء لمصلحة داروين نونيز، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه نونيز بداعي السلوك غير الرياضي.

مرت الدقائق المتبقية دون خطورة مع استهلاكها في التغييرات، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف نظيف.



ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده في صدارة جدول الدوري الإنجليزي إلى 73 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

اعتمد المدرب الهولندي سلوت على كيرتس جونز في مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة الثنائي ألكسندر أرنولد وكونور برادلي، حيث ضم تشكيل ليفربول كلا من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كيرتس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، اليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: جاروس، إيندو، نونيز، كييزا، جاكبو، إيليوت، تسيميكاس، مكونيل، كوانساه.

تشكيل إيفرتون ضد ليفربول

بينما ضم تشكيل إيفرتون كلا من: بيكفورد، أوبرين، تاركوفسكي، برانثوايت، مايكولينكو، إدريسا جانا جايي، جارنر، دوكوري، هاريسون، ألكاراز، بيتو.

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