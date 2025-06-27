الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

بوتين: روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى لأوكرانيا والتفاوض معها لإنهاء الحرب

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى إلى أوكرانيا.

وأعرب بوتين عن رغبته في استمرار العمل على تقريب المواقف في المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفا: مستعدون لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن زيادة إنفاق النيتو تستند إلى وجود عدوان روسي غير موجود.

كما أشار إلى ضرورة مناقشة مضمون مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات.

وتابع بوتين: المفاوضون الروس والأوكرانيون على تواصل دائم وهذا أمر جيد.

وشدد على أن زيادة الإنفاق العسكري للنيتو تظهر عدوانية هذا التكتل، وأن روسيا تعتزم تخفيض الإنفاق في مجال الدفاع.

 وأوضح أن روسيا وأوكرانيا ستستمران في التواصل بعد انتهاء عمليات التبادل، وأن  روسيا تخطط لخفض الإنفاق العسكري في المستقبل خلافا للغرب.

وحرص على التأكيد  أن روسيا لها الحق في تحديد مستوى الأمن اللازم والتهديدات المحتملة للبلاد، مشيرا أن زيادة الإنفاق العسكري لن يعزز أمن دول الغرب بل سيخفض المستوى المعيشي فيها.

واختتم الرئيس الروسي حديثه بالاشادة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: ترامب يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا.

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