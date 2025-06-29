مساعد الرئيس الروسي: الذكرى الـ80 للأمم المتحدة موعد مناسب لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: الذكرى الـ80 للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل قد تكون توقيتا مناسبا لعقد الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة جزئيًا في توريد الأسلحة لأوكرانيا.

وتابع:موسكو كانت تتواصل مع إدارة بايدن عبر قنوات مختلفة لكن النبرة كانت مختلفة آنذاك.

كما أشار أن نبرة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة تُبشّر بتغيرات حقيقية في العلاقات الثنائية.

وألمح أن موسكو تنتظر إشارة من الخارجية الأمريكية لمواصلة الاتصالات بشأن "المضايقات المتبادلة" والاتفاق على العمل في هذا الصدد لا يزال قائمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.