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خارج الحدود

مساعد الرئيس الروسي: الذكرى الـ80 للأمم المتحدة موعد مناسب لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين

أوشاكوف،فيتو
أوشاكوف،فيتو

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: الذكرى الـ80 للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل قد تكون توقيتا مناسبا لعقد الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة جزئيًا في توريد الأسلحة لأوكرانيا.

وتابع:موسكو كانت تتواصل مع إدارة بايدن عبر قنوات مختلفة لكن النبرة كانت مختلفة آنذاك.

كما أشار أن نبرة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة تُبشّر بتغيرات حقيقية في العلاقات الثنائية.

وألمح أن موسكو تنتظر إشارة من الخارجية الأمريكية لمواصلة الاتصالات بشأن "المضايقات المتبادلة" والاتفاق على العمل في هذا الصدد لا يزال قائمًا.

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أسلحة لأوكرانيا الخارجية الأمريكية الرئيس الروسي الولايات المتحدة أوكرانيا ترامب وبوتين

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