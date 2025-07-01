الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: نحافظ على علاقاتنا مع القيادة السورية الحالية ولنا مصالحنا الخاصة في سوريا

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن  الكرملين أكد محافظته على علاقاته مع القيادة السورية الحالية، مشيرا بأن موسكو لها مصالحها الخاصة في سوريا.

وأدان الكرملين بشدة هجمات نظام كييف على المدن الروسية ولا نماطل في إجراء المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قال: إن الأوكرانيون عاشوا حالة من الذعر الليلة الماضية نتيجة هجوم روسي مركب بـ٤٧٧ مسيرة و٦٠ صاروخا.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية، أعلنت فقدانها مقاتلة إف ١٦ ومقتل قائدها أثناء التصدي للهجوم الروسي الذي تعرضت له أوكرانيا.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا ٣٨ صاروخا روسيا من أصل ٦٠ و٢١١ مسيرة من أصل ٤٧٧ وحيدنا ٢٢٥ مسيرة أخرى.

وقبل وقت سابق أفادت تقارير إخبارية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى إلى أوكرانيا.

وأعرب بوتين عن رغبته في استمرار العمل على تقريب المواقف في المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفا: مستعدون لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن زيادة إنفاق النيتو تستند إلى وجود عدوان روسي غير موجود. 

كما أشار إلى ضرورة مناقشة مضمون مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات.

وتابع بوتين: المفاوضين الروس والأوكرانيين على تواصل دائم وهذا أمر جيد.

وشدد على أن زيادة الإنفاق العسكري للنيتو تظهر عدوانية هذا التكتل، وأن روسيا تعتزم تخفيض الإنفاق في مجال الدفاع.

وأوضح أن روسيا وأوكرانيا ستستمران في التواصل بعد انتهاء عمليات التبادل، وأن  روسيا تخطط لخفض الإنفاق العسكري في المستقبل خلافا للغرب. 

وحرص على التأكيد أن روسيا لها الحق في تحديد مستوى الأمن اللازم والتهديدات المحتملة للبلاد، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق العسكري لن يعزز أمن دول الغرب بل سيخفض المستوى المعيشي فيها.

واختتم الرئيس الروسي حديثه بالاشادة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: ترامب يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا.

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